النرويج تعلن سحب سفينة غارقة منذ نوفمبر الماضي إلى قاعدة بحرية بنجاح

أعلن الجيش النرويجي، اليوم الاثنين، أنه قد تم بنجاح سحب سفينة تابعة للبحرية النرويجية، إلى قاعدة بحرية، وذلك بعد غرقها إثر اصطدامها بشاحنة نفط في نوفمبر الماضي.

ورست السفينة "كيه. إن. إم. هيلجه إنجشتاد" في وقت متأخر من مساء الأحد، عند رصيف في قاعدتها الرئيسية، هاكونسفيرن، التي تقع بالقرب من بيرجن في غرب النرويج.

وقالت البحرية إنه سيتم تفريغ الوقود المتبقي في الفرقاطة - البالغ طولها 134 مترا - والذخيرة ومعدات أخرى.

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وأوضح توماس ويدرفانج، من وكالة مواد الدفاع النرويجية، للصحفيين إن البحرية طلبت أيضا تركيب صفائح من الصلب على هيكل السفينة في الأسابيع المقبلة، مما سيسمح للفرقاطة بالطفو من تلقاء نفسها.

وأضاف ويدرفانج أنه قد تم حتى الان انتشال نحو 1400 عنصر من قائمة تضم 2500 عنصر ومكون.

وكانت سفينتان كبيرتان مجهزتان برافعة، قامتا في الأسبوع الماضي برفع السفينة الغارقة.