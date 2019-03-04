صحيفة: الإمارات باتت مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً

قالت صحيفة خليجية، "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والإنجازات العظيمة، باتت دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً يتعامل ويقدم الخدمات التجارية لمعظم دول العالم".

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "أن إمارة دبي تتقدم في هذا الدور كمركز عالمي رئيسي في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية، وها هي تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية جديدة من خلال إطلاق استراتيجية تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي.

وأشارت إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أكد أن القطاع اللوجستي يمثل ركيزة أساسية لتطور ونهضة الإمارات ودبي، ويساهم بفعالية في تعزيز التنويع الاقتصادي الذي يتّسم بالتجدد والاستدامة والتنافسية، حيث يمثل حوالي 27% من اقتصاد دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الواردة في وثيقة الخمسين الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي ودعم دورها الاستراتيجي على خريطة التجارة العالمية، كمحور رئيس في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية، والذي يعد أمراً حيوياً لتعزيز تدفّق التجارة الدولية.

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وذكرت أن ذلك جاء خلال اعتماد سمو ولي عهد دبي استراتيجية خط دبي للحرير لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي.

وأوضحت أن إطلاق الاستراتيجية يساهم في تعزيز مكانة دبي كمحطة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، لبناء منطقة حضارة وتجارة، ومنظومة دولية لدعم هذه الطموحات.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها .. إن الاستراتيجية الجديدة تعزّز دور دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد والتجارة، وفق رؤية قيادة تؤمن بالتجديد وتضع الاقتصاد أولوية رئيسة في منهج عملها، لتظلّ دولة الإمارات ضمن أفضل الخيارات لقطاع الأعمال