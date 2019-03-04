شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: تحطم هليكوبتر يقتل 5.. ويزيد مخاوف السلامة بسبب العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر بعدما اصطدمت بأحد أعمدة المرافق في غرب البلاد اليوم (الاثنين).
ووقعت الحادثة وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة أسطول الطائرات المتقادم في إيران نتيجة للعقوبات الأمريكية المالية والتجارية المفروضة منذ عقود.
وقال التلفزيون الرسمي إن الطائرة سقطت في إقليم شهر محل وبختياري بينما كانت في طريقها لنقل امرأة حامل وبحاجة ماسة إلى رعاية طبية.
وشهدت إيران عددا من حوادث تحطم الطائرات وطائرات الهليكوبتر على مدى العقدين الماضيين.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: تحطم هليكوبتر يقتل 5.. ويزيد مخاوف السلامة بسبب العقوبات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.