شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: تحطم هليكوبتر يقتل 5.. ويزيد مخاوف السلامة بسبب العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر بعدما اصطدمت بأحد أعمدة المرافق في غرب البلاد اليوم (الاثنين).

ووقعت الحادثة وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة أسطول الطائرات المتقادم في إيران نتيجة للعقوبات الأمريكية المالية والتجارية المفروضة منذ عقود.

وقال التلفزيون الرسمي إن الطائرة سقطت في إقليم شهر محل وبختياري بينما كانت في طريقها لنقل امرأة حامل وبحاجة ماسة إلى رعاية طبية.

وشهدت إيران عددا من حوادث تحطم الطائرات وطائرات الهليكوبتر على مدى العقدين الماضيين.