شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان بجنيف يؤكد التزامه بالدفاع عن حق كل مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وفد المجلس المشارك في الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والمنعقد فى جنيف، وذلك للرد على التقرير الذى أعدته المقررة الأممية الخاصة بالحق فى السكن والتى زارت مصر في الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2018 .

وأكد فايق فى كلمته، أن هناك بعض الإيجابيات التي ذكرتها فى تقريرها والخاصة بلفت الانتباه بالمعايير المتعلقة بالحق فى السكن وسوف يكون من المفيد النظر فى إمكانية الأخذ بها إذ لم يكن تم تطبيقها بالفعل.

وتابع فايق فى كلمته، يقدر المجلس ما ورد في التقرير عن دوره مؤكداً التزامه بالدفاع عن حق كل مواطن أو شخص في سكن آمن يحقق له العيش في سلام وكرامة دون أدني تمييز ويأمل المجلس أن تستمر زيارات المقررين الخواص لمصر لما في ذلك من فائدة للجميع.