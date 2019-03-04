سليم جريصاتي: الإهتمام الأول في برنامج الـ100 يوم هو متابعة مبادرات الرئيس

لفت وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي لوزراء تكتل "لبنان القوي" الى أنه "ليس من السهل لوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية أن يعمل في حرم القصر بظل رئيس قوي ومبادر"، مشيرا الى أن "الإهتمام الأول في برنامج الـ100 يوم هو متابعة مبادرات رئيس الجمهورية، ومن بينها أكاديمية التلاقي والحوار وبنك اعادة الاعمار والتنمية ومؤتمر نحو عدالة أفضل واستراتيجة الدفاع الوطني". وأوضح "أننا سنراجع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف إقرارها ومتابعة تشريعات مكافحة الفساد واقتراح رزمة تعديلات دستورية لسد الثغرات في الدستور من جراء الممارسة وتطويره".

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