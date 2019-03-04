وزير البيئة عرض مع نواب المتن واتحاد البلديات سبل تفادي أزمة النفايات

ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي، اجتماعاً لنواب المتن الشمالي شارك فيه الامين العام لحزب الطاشناق أغوب بقرادونيان، عضو تكتل "الجمهورية القوية" إدي ابي اللمع، عضو كتلة "الكتائب" الياس حنكش وعضو تكتل "لبنان القوي" إدي معلوف، كما شارك في الاجتماع ممثل اتحاد بلديات المتن نبيل ابو سمرا ومستشارة وزير البيئة منال مسلم.

وقد تداول المجتمعون في الوضع البيئي في المتن وفي المخارج الممكنة لتفادي أزمة نفايات جديدة في المنطقة نظراً لغياب القدرة الاستيعابية لمطمر الجديدة – برج حمود في شهر تموز المقبل، وأبدى النواب تحفّظهم على خيار توسعة المطمر، مذكّرين بتعهّد حكومة الرئيس تمام سلام بوضع خطة لحل جذري لمشكلة النفايات في منطقة المتن خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 سنوات وطلبوا من وزير البيئة تكليف من يراه مناسباً للتحقق مما تمّ تنفيذه من هذه الخطة وأهمها ما يتعلق بحقوق برج حمود والجديدة البوشرية السد والوعود المقطوعة لها.

وجرى في الاجتماع استعراض لكل الخيارات الممكنة ومن بينها اللامركزية والتخفيف من كمية النفايات من خلال الفرز من المصدر وإقرار قانون في المجلس النيابي لاعفاء البلديات من الديون المترتبة علىيها سابقاً للخزينة من عملية ادارة النفايات الصلبةووضع رسم رمزي لتمكين الادارات المحلية من إتمام واجباتها.

كذلك تداول وزير البيئة والنواب في كيفية تخفيف التلوث الناتج عن المصانع والمسالخ ومحطات المحروقات في المنطقة، ولفت الوزير جريصاتيالى أن مشروع مكافحة التلوث في الوزارة Lepapيمكنه تقديم مساعدة تقنية للمؤسسات الصناعية ودراسات تدقيق بيئي تستخدم كأساس للحصول على قروض ميسّرة لتنفيذ مشاريع بيئية تهدف للحد من التلوث البيئي واعتماد طرق الانتاج الأنظف في لبنان.