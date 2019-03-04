بو صعب: سيتم العمل على النشاطات لتعزيز الثقة بين الجيش والشعب

أكد وزير الدفاع الياس بو صعب أنه "انطلاقا من الثقة الموجودة بقيادة الجيش والتعاون بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع، وجدنا أن هناك الكثير من الأمور التي يجب التركيز عليها لتمرير بعض الامور العالقة، مثل المرسوم الإشتراعي للجيش الصادر منذ 36 عاماً وقد بدأ العمل مع قيادة الجيش لإرسال المراسيم التطبيقية لمجلس الوزراء".

وخلال الإعلان عن خطة المئة يوم لوزراء "التيار الوطني الحر"، لفت إلى أن "هناك الكثير من النشاطات التي يتم العمل عليها لتعزيز الثقة بين الجيش والشعب عبر إطلاق عدد من الساحات التي تحمل إسم الجيش".

وشدد بو صعب على "ضرورة تمتين العلاقات الدولية لتسليح الجيش وحماية الجيش من الخلافات الداخلية السياسية".