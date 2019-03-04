كيدانيان: سنعمل على تحديث التشريعات السياحية وإنشاء هيئة التنشيط السياحي

أعلن وزير السياحة أفيديس كيدانيان، أنّ "في غضون شهر إلى 40 يومًا، سيكون لدينا شرح كامل لسياستنا المتكاملة لاستقطاب السياح من الدول العربية وأوروبا ودول الاغتراب، ولا سميا من الصين وروسيا، اللتين نعمل على أن يكون بلدنا محطّة لسياحهما".

وكشف أنّ "خلال الـ100 يوم، سنكون قد حضرّنا خطّة لتنشيط السياحة الداخلية، وستكون خطة كاملة ليكفية تشجيع هذه السياحة، وليكون لدينا مادة لتسويقها في الخارج، مبيّنًا "أنّنا سنعمل على إطلاق ورشة لتحديث التشريعات السياحية إذ انّ التشريعات الّتي نعمل بها عمرها عشرات السنين. كما سنسعى خلال هذه المدّة إلى العمل إطلاق إنشاء هيئة التنشيط السياحي، ما سيعطي دفعًا كبيرًا للعمل سياحيًّا خلال المرحلة المقبلة، وليس فقط إداريًّا".