بستاني أعلنت عن إطلاق خطط ومشاريع بوزارة الطاقة والمياه بالـ100 يوم المقبل

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في مؤتمر صحافي مع وزراء تكتل "لبنان القوي" عن "إطلاق خطط ومشاريع بوزارة الطاقة والمياه لـ100 يوم المقبلة"، مشيرةً إلى أنه "سيتم اتخاذ اجراءات ادارية اصلاحية في الادارات والمؤسسات وتفعيل عمل المؤسسات، تفعيل الجباية، نزع التعديات، وضـع خارطة طريق لتنفـيذ خطة الكهرباء المحدثة واطلاق دورة التراخيص الثانية وانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ودراسة الاثر البيئي والاثر البيئي الاستراتيجي بالاضافة إلى اطلاق العمل بتحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي".

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