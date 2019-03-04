أكد وزير المهجرين غسان عطالله "اننا وضعنا خطة بالوزارة بمعيار واضح وثابت تعالج الاولويات بحسب الالحاح بالملف بدون استنسابية"، مشيراً الى "أننا أوقفنا الصرف العشوائي على الأمور غير الملحة". وفي مؤتمر صحفي لوزراء تكتل "لبنان القوي"، أوضح عطالله أنه "لدينا 3 محاور أساسية بوزارة المهجرين، وسنعمل على ملف الإخلاءات بالوزراة وغدا سنعقد مؤتمرا صحفيا لانطلاق 30 يوما لإنهاء ملف الإخلاءات بالوزارة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: وضعنا خطة عمل بوزارة المهجرين بمعيار واضح والاولوية لملف الإخلاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.