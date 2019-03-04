طرابلسي: لماذا لم يتم تنفيذ الأحكام بالدعاوى التي قدمها أهالي المية ومية؟

سأل النائب إدغار طرابلسي الحكومة ووزيري العدل والداخلية "لماذا لم يتم تنفيذ الأحكام بالدعاوى التي قدمها أهالي المية ومية وربحوها بشأن موضوع الإخلاءات"، مشيراً إلى أن "هناك تمددا حول مخيم المية ومية"، سائلا "لماذا لم يتم تنفيذ الأحكام وهذا الأمر يضر هيبة الدول خصوصاً أن المواطنين لا يستطيعون الدخول إلى أملاكهك خصوصاً حوالي المخيم".
وطالب الدولة بإيجاد حل لهذا الموضوع، مؤكداً "أنني لا أتكلم عن المخيم بل عن التمدد خارج المخيم من جهة قرية المية ومية".
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