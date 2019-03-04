باسيل: وضعنا اهدافنا في الوزارات للمئة يوم وسنسعى لإطلاقها خلال هذه الفترة

كشف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، في مؤتمر صحافي مع وزراء تكتل لبنان القوي، ان موضوع الاستقالة التي وضعها وزراؤنا في عهدتنا هي تدخل في اطار تقديم الاستقالة في حال كان هناك تقصير من قبل الوزراء انفسهم، وتبقى امور على الحكومة انجازها، وسنعلن عن هذه الاهداف امام الرأي العام لنلزم بها انفسنا وهي سابقة ولكنها تحدي لمحاسبة انفسنا ونأمل ان تعتمدها الاحزاب الاخرى، وهو معيار جديد من العمل القائم على التخصص والمهنية والاحتراف ونحن اعلنا عن اهدافنا ويبقى هناك امور على الحكومة ان تقوم بها مثل خطة الكهرباء التي طرحناها ونأمل ان تقرها الحكومة خلال المئة يوم وسنواجه الرأي العام بعد ال 100 يوم لنكشف ما حققناه وما لم نتمكن من تحقيقه.

ولفت باسيل الى ان في الخارجية سأسعى لمكننة المعاملات فيقدّم المواطن على الانترنت طلبه بدل ان يتوجه الى السفارة لاجراء معاملاته في الخارج، وهو مشروع سنطلقه خلال ال 100 ولكن يحتاج الى وقت اكثر لانجازه، مضيفا ان النقطة الثانية هي تفعيل الحصول اللبنانيين على الجنسية من ناحية قانون استعادة الجنسية وثانيا اختيار الجنسية وثالثاً اصدار مراسيم اعطاء الجنسية دوريا لمستحقيها، ورابعاً تفعيل البعثات الدبلوماسية في العالم بالاضافة الى حق المرأة بان تعطي الجنسية لاولادها، والمحور الاخير الدبلوماسية الاقتصادية وبخاصة تلك الموجهة الى الاسواق الخارجية والانتشار في الخارج، مشيرا الى ان علينا ان نعطي قيمة لجواز السفر اللبناني، وسنقوم بمسح لكل دول العالم ونعلن وضع الباسبور اللبناني تجاه هذه الدول، وسننجز هذا المسح خلال المئة يوم، وسيشمل المسح كل دول العالم.

وأعلن باسيل ان هدف وزارة الخارجية انشاء الجيش الدبلوماسي الاقتصادي ويشمل الملحقين الاقتصاديين والقناصل الفخرية في الخارج الذين سنسلمهم مهمات لتفعيل التجارة في الخارج وكذلك القناصل الفخريين للدول المعتمدين في لبنان وعددهم كبير ايضا كما القناصل في العالم، مشيرا الى ان ربما لن نغزو العالم اقتصاديا ولكن سنطرح خطة شاملة في هذا السياق.