رد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي محمد شاكر القواس، في تصريح على مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان الىذي اعتبر أن فؤاد السنيورة خط أحمر"، مشددا على أن "محاربة الفساد وأهله هو الخط الأحمر والقيمة الأكبر التي يجب الدفاع عنها".
وطالب دريان "بالترفع عن الحسابات الطائفية والمذهبية الضيقة والإهتمام بشؤون الطائفة الواسعة وأهلها ومعاناتهم وحاجاتهم وحرمانهم وشركائهم في المواطنة نتيجة لسياسات الفساد المستشرية على حساب الطائفة وأهلها والوطن والمواطنين أجمعين".
كانت هذه تفاصيل خبر القواس ردا على دريان: محاربة الفساد وأهله هو الخط الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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