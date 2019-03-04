إطلاق خدمة الحصول على موافقة الاستشفاء بمكتب الضمان الاجتماعي بالهرمل

أطلقت رئيسة مركز الضمان الاجتماعي في بعلبك - الهرمل سحر قيس، والمندوب الاداري علي السيد احمد خدمة الحصول على موافقة الاستشفاء في مكتب الضمان الاجتماعي في الهرمل، اضافة الى الخدمات الاخرى لتخفيف الاعباء على المضمونين والانتقال الى مركز بعلبك لانجاز بعض المعاملات ومنها الموافقة على الاستفاء في حضور مخاتير القضاء وفاعليات محلية.

وأوضحت قيس أن "هذه الخدمة تأتي بتوجيهات من سعادة مدير عام الضمان الدكتور محمد كركي وتحويله من مكتب مراسلة الى مكتب انجاز المعاملات واليوم نطلق خدمة الحصول على موافقة استشفاء لتخفيف أعباء الانتقال من الهرمل الى بعلبك للحصول عى هذه الموافقة ويعود الفضل في هذا المشروع للمدير العام الدكتور محمد كركي وتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيىه بري بتفعيل العمل في المؤسسات الادارية والرسمية في منطقة بعلبك الهرمل إضافة الى إمكانية تكليف أحد مخاتير المنطقة لدفع الاشتراكات عن مخاتير القضاء بعد تكليف مندوب عنهم".

وأشارت الى أنه "يتم تفعيل مكتب الهرمل لاحقا ليقدم جميع الخدمات لهذه المنطقة وأهلها منوهة بتعاون العاملين في المكتب ومخاتير الهرمل"، آملة "تفعيل سائر المؤسسات لتقدم الخدمة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة

من جهته مندوب احدى المؤسسات".