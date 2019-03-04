القناعي: الكويت لم تحظّر سفررعاياها الى لبنان إنما أطلقت تحذيرات

التقى وزير البيئة فادي جريصاتي سفير الكويت في لبنان عبد العال القناعي وجرى البحث في العلاقات الثنائية وفي الدعم الكويتي المحتمل للقطاع البيئي في لبنان وتنفيذ مشاريع حيوية وخصوصاً أن دولة الكويت من أكبر المساهمين في مشاريع مؤتمر "سيدر".
وبعد اللقاء أكد القناعي أن "الكويت كانت ومازالت وستبقى الى جانب لبنان واستقراره وأمنه"، موضحا أن "الكويت لم تحظّر سفررعاياها الى لبنان إنما أطلقت تحذيرات، وقد زالت هذه الظروف ورأيتم في الفترة الاخيرة ولاسيما في الاعياد الوطنية الكويتية كيف ملأ الكويتيون الاماكن في لبنان".
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