مياه لبنان الجنوبي: وقف الضخ من منشآت الليطاني بسبب فيضان النهر

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، أنها "تحيط السادة المشتركين المستفيدين من محطاتها الواقعة على نهر الليطاني (الحوض الأدنى) بأنها ستضطر آسفة الى وقف الضخ من كافة منشآتها على النهر وذلك بسبب فيضان بحيرة القرعون على الحوض الأدنى لنهر الليطاني".
ولفتت إلى أن "الفحوصات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المعنية كانت ولا تزال تؤكد وجود تلوث عالي النسبة في مياه البحيرة وبالتالي من المحتمل انتقال هذه النسب العالية الى مجرى نهر الليطاني، مما يحتم على المؤسسة وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين وبانتظار التأكد من جودة ونوعية المياه وقف الضخ للمشتركين حتى اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة ودراستها من قبل الخبراء والمختصين في المؤسسة".
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