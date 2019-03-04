الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصر الدفاع المدني، تمكنوا خلال الساعات الـ96 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

- إغاثة وإنقاذ (عدد47):

- إنقاذ مواطنين محاصرين وسحب سيارات وشاحنات عالقة بسبب تراكم الثلوج وتكون طبقات من الجليد : (عدد14)

(م.جبل لبنان) (عدد10):(ميروبا/فيطرون) - (المريجات - ضهر البيدر - المديرج) - ترشيش - حراجل - ضهور الشوير - (بعقلين - بيت الدين) - (صوفر - شارون) - (الخلوات - فالوغا - حمانا) - بكفيا - قرطبا.

(م.لبنان الشمالي) (عدد1): (حدث الجبة - الديمان).

(م. بعلبك الهرمل) (عدد1):(القبيات - الهرمل).

(م. البقاع) (عدد2):(عيتنيت - باب مارع) - (ترشيش - زحلة).

- فتح طرقات بسبب تراكم الثلوج: (عدد23)

(م.جبل لبنان) (عدد10): (فاريا - حراجل - ميروبا - وطى الجوز) - (عيون السيمان / كفردبيان) - وطى الجوز - فالوغا - حمانا - بيت شباب - (فالوغا - حمانا - قرنايل) - جاج - (ضهور الشوير - عين السنديانة) - الزعرور.

(م.لبنان الشمالي) (عدد7) : تنورين(2) - بشري - (إهدن - زغرتا) - حردين - السفيرة - (بيت منذر - حدث الجبة - الديمان - حدشيت - بلوزا - بان).

(م.لبنان الجنوبي) (عدد1): (تومات - نيحا).

(م.عكار) (عدد4): (القبيات - الهرمل) - عكار العتيقة(2) - (عندقت - جبل أكروم).

(م. البقاع) (عدد1) : كفرسلوان.

- سحب سيارة من بين الوحول في بعبدات: (عدد1)

- سحب مياه السيول من داخل منشرة في المنصورة : (عدد1)

- سحب مياه من داخل منزل في شويا : (عدد1)

- سحب مياه من داخل مستودع في حراجل : (عدد1)

- جرف أتربة وصخور: (عدد3)

(م.جبل لبنان) (عدد2): (معصريتي - وادي رشميا) - قبيع.

(م.عكار) (عدد1): (عندقت - جبل أكروم).

- تسهيل حركة المرور إثر سقوط شجرة على طريق شدرا . (عدد1)

- سحب حافلة لنقل الركاب بسبب انحرافها على طريق فقرا/كفردبيان. (عدد1)

- فتح باب منزل في جونية: (عدد1)

- إخماد حرائق : (عدد35)

منازل (عدد14):

(م.جبل لبنان) (عدد6):عمشيت - المشرفة - عاليه - المنصورية - حمانا - النبعة.

(م.لبنان الجنوبي) (عدد1) : الغازية.

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(م.عكار) (عدد1): أكروم.

(م. البقاع) (عدد2): رياق - مجدل عنجر.

(م.بيروت) (عدد1): داخل غرفة في كليمنصو.

(م.النبطية) (عدد3): كفرتبنيت - كفررمان - النبطية.

سيارات (عدد4):

(م.جبل لبنان) (عدد3): برج حمود - بقعتوته - دوحة عرمون.

(م.عكار) (عدد1): بيت ملات .

مؤسسات (عدد9):

(م.جبل لبنان) (عدد4): داخل غرفتين لتجميع البلاستيك في الأوزاعي - داخل فرن في سن الفيل - داخل ميني ماركت في الشويفات - داخل محل في برجا.

(م.لبنان الشمالي) (عدد1) : داخل منشرة في رشكيدا.

(م. البقاع) (عدد1) : داخل منشرة للأخشاب في المدينة الصناعية / زحلة.

(م.بيروت) (عدد3): داخل مستودع في الأشرفية وأخر في بئر حسن - داخل مطعم في الأشرفية.

كهرباء (عدد8) :

(م.جبل لبنان) (عدد6):محول في نبع الصفا - لوحة فواصم في الأوزاعي واخرى في حي السلم - داخل غرفة كهرباء في الأجنحة الخمسة/الشويفات - محول في شحيم - عمود في بعبدات.

(م.لبنان الشمالي) (عدد1):داخل غرفة كهرباء في بخعون.

(م.بيروت) (عدد1): محول في ساقية الجنزير.

- حوادث سير (عدد10) :

(م.جبل لبنان) (عدد4): العويني/عنايا وسحب 5 مصابين من داخل السيارة إثر تدهورها - زوق مصبح وسحب مصاب من داخل سيارته ونقله الى المستشفى - الشياح ونقل جريح الى المستشفى - ضبية وسحب مصاب من داخل سيارته.

(م. البقاع) (عدد3):رياق ونقل جريح الى المستشفى - المرج ونقل جريح الى المستشفى - بيت شاما ونقل جريحة الى المستشفى.

(م.بيروت) (عدد3): كورنيش المزرعة ونقل جريحين الى المستشفى - الملا ونقل جريح الى المستشفى - قريطم ونقل جريح الى المستشفى.

- نقل وإسعاف: (33) حالة طارئة.

نقل جثة (عدد2):

(م.جبل لبنان) (عدد2): من كفرحيم الى المستشفى - من بصاليم الى المستشفى.

- حماية مدنية:(عدد1):تأمين السلامة العامة

(م.لبنان الجنوبي) (عدد1): خلال إحياء ذكرى إستشهاد معروف سعد في صيدا.

مجموع المهام المنفذة خلال ال96 ساعة الأخيرة :128 مهمة.

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.