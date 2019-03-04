أمير قطر يبحث مع لافروف الأزمة الخليجية والمستجدات الإقليمية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المستجدات الإقليمية والأزمة الخليجية. كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين ومجالات تطويرها". ووصل لافروف إلى الدوحة، الإثنين، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا كلا من السعودية والكويت والإمارات، وستستمر حتى 7 آذار الجاري. والتقى في وقت سابق وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن. كما من المقرر أن يلتقي وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية.

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