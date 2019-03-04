الاستخبارات الإيرانية: تفكيك شبكة منظمة مختصة بتهريب الوقود من البلد للخارج

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، "تفكيك شبكة منظّمة مختصّة بتهريب الوقود من البلاد إلى الخارج". وأوضحت في بيان، أنّ "الشبكة قامت بتجميع ضخم للوقود شمل الديزل والنفط الأبيض وتصديره إلى خارج البلاد عبر المنافذ الرسمية، حيث حصلت على عوائد مالية كبيرة من هذا الكسب غير المشروع"، مبيّنةً أنّ "هذا الإجراء الإستخباراتي كشف أكثر من 10 ملايين لتر وقود مخزنة بمختلف مناطق إيران".

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