متحدثة باسم الجيش الأميركي: تم تزويد إسرائيل بنظام ثاد الصاروخي

أعلنت متحدثة باسم الجيش الأميركي أنه "تم تزويد إسرائيل بنظام ثاد الصاروخي". ويستطيع النظام إسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى خلال المرحلة النهائية من رحلتها. ويبلغ نطاق النظام 200 كلم وقد يصل ارتفاعه إلى 150 كلم. وكان الولايات المتحدة نشرت من قبل هذا النظام في غوام وهاواي كإجراء احترازي ضد أي هجمات محتملة من كوريا الشمالية.

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