الاناضول: الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود السورية

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى ولاية هطاي جنوبي البلاد، بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا"، مشيرةً إلى أن "قوات خاصة وشاحنات محملة بمركبات عسكرية مدرعة، وصلت الإثنين إلى مناطق مختلفة في الولاية الحدودية مع إدلب السورية وتوجهت التعزيزات وسط تدابير أمنية مشددة إلى الحدود مع سوريا".

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