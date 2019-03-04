أدرعي: غارات على موقعين لحماس في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن "إغارة مروحيات حربية على موقعيْن تابعيْن لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على اطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه إسرائيل دون ان تلحق هذه الرزمة إصابات أو أضرار".

على صعيد آخر، لفت أدرعي إلى أنه "تجري القيادة الأوروبية للجيش الأميركي "EUCOM" هذه الايام نشرا تدريبيا لمنظومات الدفاع من الصواريخ "THAAD" في إسرائيل كجزء من تطبيق الفكرة التشغيلية المشتركة بهدف التدرب على قدرات النشر السريعة للمنظومات المركبة بارجاء العالم ولتقوية التعاون مع منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلية".

واعتبر أن "نشر منظومات الدفاع الاميركية في اسرائيل يعكس التزام الولايات المتحدة لأمن اسرائيل وحمايتها، وهي تُجرى بعد انتهاء التمرين المشترك "جنفير فلكون" بوقت قصير".