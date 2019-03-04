محمد الحوثي: تهديدات بريطانيا تؤكد النية المبيتة لتكرار معركة الحديدة

ركّز رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، أنّ "تهديدات وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت بعودة الحرب الّتي لم تتوقّف، تؤكّد النية المبيّتة لتكرار معركة الحديدة"، لافتًا إلى أنّ "تصريحات هانت ليست اعتباطية، فهي إنّما تكشف عن سياسة بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وتحالفهما في اليمن".

وأوضح في بيان، أنّ "هانت يتّهم الشعب اليمني الرافض للعدوان بمزاعم غير حقيقيّة، ليهيئ الرأي العالمي من جديدٍ للمعركة، وليسوّق لفشل اتفاق ستوكهولم، وللتنصّل من المأزق الإنساني الّذي وصل إلى المجاعة، متجاهلًا بإصرار مفضوح ما أعلنه قائد الثورة عن الانسحاب من جانب واحد".

وشدّد الحوثي على أنّ "سياسة الكيل بمكيالين في الإعلام والسياسة صفةٌ ملازمةٌ لهذا التحالف الّذي دمّر أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا واليمن بمبرّرات واهية لا تخوّله مطلقًا إبادة شعب وإصابته بالمجاعة وتقتيل أطفاله ونسائه ورجاله، واستهداف الأعيان المدنية بالضربات المزدوجة، وانتهاك القانون الإنساني والدولي".