قاسمي: تواجدنا في سوريا استشاري ولا نملك معسكرات أو قوات عسكرية فيها

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أنّ "تواجد إيران في سوريا استشاري، وهي لا تملك معسكرات وقوات عسكرية فيها، وسنستمرّ في هذا التواجد ما دامت سوريا تطلب منّا ذلك".

ولفت في مؤتمر صحافي، حول زيارة وزير الخارجية البريطانية إلى عدن، إلى أنّ "اليمن ليس بحاجة إلى مثل هذه الزيارات، وإن كانت الدول راغبة في خفض ووقف هذه الكارثة الإنسانية والمساعدة بحلّ الأزمة، فعليها أن تستخدم أساليب أُخرى وتساعد في كفّ المعتدين عن عدوانهم، وأن تقوم بدلًا عن بيع الأسلحة والقيام بمثل هذه الزيارات، باتخاذ المبادرة عبر الطرق اللازمة والفاعلة والمسارات المحدّدة لخفض آلام ومعاناة الشعب اليمني".

وركّز قاسمي من جهة أُخرى، على أنّ "زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف إلى العراق قبل فترة وفّرت الأرضية للزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق"، مبيّنًا أنّه "سيتمّ خلال الزيارة البحث حول نطاق واسع من مجالات التعاون منها الطاقة والاقتصاد والثقافة والتجارة".