وكالة الطاقة الذرية: مؤتمر جديد للأمان النووي في شباط 2020

أعلن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن المؤتمر الدولي المقبل للوكالة بشأن الأمان النووي سوف يعقد في شباط 2020 على المستوى الوزاري وبرئاسة مشتركة من بنما ورومانيا.

وفي كلمته أمام اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، لفت الى أن "الإعداد للمؤتمر الوزاري سوف يبدأ على الفور"، موجها الشكر للدول الأعضاء على حرصها على المشاركة في المؤتمر الوزاري.

وشدد على أن "الوكالة ستواصل التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء فيما يخص إجراءات السلامة النووية"، مشيرا إلى وجود مراجعة مستمرة لخطط الدول في مجال الأمان النووي.

ولفت إلى أن تكنولوجيا الأمان النووى تشهد تقدما مستمرا، مشيرا إلى وجود 453 مفاعلا نوويا في 30 دولة يوفر نحو 400 جيجاوات من الكهرباء كما أن هناك 55 مفاعلا تحت الإنشاء فى 18 دولة، مؤكدا اهتمام الوكالة بقضية تغير المناخ وإعدادها لمؤتمر دولي حول دور الطاقة النووية في تغير المناخ.