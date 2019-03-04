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الفرحة في بيت هشام الوالي

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محمد بوملي 0 تبليغ

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أصبح الممثل المغربي، هشام الوالي، اليوم الاثنين، أبا للمرة الثالثة، بعدما وضعت زوجته مولودهما الذكر.

وعبر هشام، في اتصال هاتفي مع “اليوم24″، عن فرحته باستقبال مولوده الجديد، الذي اختار له من الأسماء اسم محمد غالي، وأضاف أن إحساسه اليوم هو الشعور نفسه، الذي عاشه خلال ولادة طفلتيه، يتكرر للمرة الثالثة، إذ كان يتمنى أن تضع زوجته مولودهما بسلام، وهو ما تم بالفعل.

يذكر أن الوالي أب لطفلتين أخريتين، تحملان اسمي زاينة، وملاك.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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