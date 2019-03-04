الفرحة في بيت هشام الوالي

أصبح الممثل المغربي، هشام الوالي، اليوم الاثنين، أبا للمرة الثالثة، بعدما وضعت زوجته مولودهما الذكر.

وعبر هشام، في اتصال هاتفي مع “اليوم24″، عن فرحته باستقبال مولوده الجديد، الذي اختار له من الأسماء اسم محمد غالي، وأضاف أن إحساسه اليوم هو الشعور نفسه، الذي عاشه خلال ولادة طفلتيه، يتكرر للمرة الثالثة، إذ كان يتمنى أن تضع زوجته مولودهما بسلام، وهو ما تم بالفعل.

يذكر أن الوالي أب لطفلتين أخريتين، تحملان اسمي زاينة، وملاك.