عصبة الأبطال.. هذا موعد مغادرة الوداد صوب الكوت ديفوار

من المرتقب أن يغادر فريق الوداد البيضاوي، يوم الخميس المقبل، أرض المغرب في اتجاه الكوت ديفوار، من أجل خوض مباراة أسيك أبيدجان الإفواري، في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية، والتي ستقام يوم السبت القادم.

وبرمج التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الفريق الأحمر، حصتين تدريبيتين في العاصمة الإفوارية أبيدجان، من أجل الإستعداد بشكل جيد لهذه المباراة، التي يراهن عليها الفريق الأحمر كثيرا من أجل خطف بطاقة العبور للدور الموالي.

ويحتل ممثل الكرة المغربية الوحيد في أغلى المنافسات القارية، المركز الأول في هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، وهو نفس الرصيد الذي حصده صاحب المركز الثاني، ماميلودي سانداونز، فيما يحتل لوبي ستارز النيجيري المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل أسيك ميموزا الترتيب بنفس الرصيد من النقاط