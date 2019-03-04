ابن كيران: “الملك جاي من عند الله وحنا كنجيو بالانتخابات وكنمشيو فحالنا”.. وقلت له: “أنت كلشي في المغرب بعد الله”

عاد عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في كلمة جديدة له، إلى تأكيد موقفه من الملكية، و”ملكيته أكثر من الملك”، متهما رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بالمزايدة عليه في هذا الموضوع.

وقال ابن كيران، في كلمة جديدة له، بثت، مساء أمس الأحد، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن الصحافة الأوربية، والمغربية كتبت عنه مرارا أنه “ملكي أكثر من الملك”، مضيفا “سألوني أليس عندك مانع أن تكون ملكيا أكثر من الملك، فرددت عليهم إذا لم يكن عند الملك مانع فليس عندي مانع”.

ووجه ابن كيران، في السياق ذاته، نقده إلى أخنوش بسبب تصريحه، الذي قال فيه إن كل شيء يقوم به الملك، وليس الحكومة، حيث قال له: “عيب عليك أن تقارن الملك مع أي شخص آخر، لأن جلالة الملك جا من عند الله لأنه ولد الحسن الثاني عينو ولي ديال العهد ولأن المغاربة بايعوه، شنو جاب الملك لفلان أولعلان، حنا كنجيو غير بالانتخابات كندوزو مرحلة وكنمشيو فحالاتنا”.

وكشف ابن كيران عن حوار دار بينه والملك محمد السادس حول موقفه من الملكية، قال فيه: “واحد النهار قلتها لسيدنا مباشرة، نعم أسيدي، حنا جينا غير بالانتخابات وغندوزو مدة ونمشيو بحالنا أنت هنا وأولادك بعد منك وأولادهم بعد منهم، وأنت هو كولشي فالمغرب بعد الله تعالى”.

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ابن كيران لم يتوقف في نقد تصريح أخنوش عند هذا الحد، بل خاطبه بحدة، وقال: “شنو بغيتي دير زعما بغيتي تزايد عليا فقضية الملكية، راه ماتقدرش لأنه ملي كانت القضية سخونة مامشيت لحتى دولة تخبيت نزلت للشارع وتحاورت مع الناس، وأنت كنتي ممحو وزير فلاحة لا يذكره أحد، أنت عاد طفات عليك الشمعة”، في إشارة منه إلى موقفه من احتجاجات 20 فبراير، قبل ثماني سنوات.

وعن وقوف الملك وراء كل المشاريع، والإنجازات الحكومية، قال ابن كيران إن “الفضل بعد الله يرجع إلى الملك فكولشي، لأنه إما تيكون عطا أوامر، وتوجيهات، أو يأذن بها، وهذا كلام حفظته للمغاربة”.

ووجه ابن كيران كلامه إلى أخنوش، وقال: “راودني الذي راودني لأترك الدعم للأرامل كما راودتني لأترك الدعم للفقراء ولكنني رفضت وجلالة الملك استقبلني بوحدي وعبر عن ارتياحه لهذا الإجراء وأعطاني الإذن به وقال لي moi même je suis soulagé أ سي ابن كيران”.