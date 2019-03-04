الحزن يخيم على الساحة الفنية بعد وفاة عزيز موهوب – صور

يخيم الحزن على الساحة الفنية المغربية، بعد رحيل أحد كبار الفنانين، عزيز موهوب، الذي أسلم الروح لبارئها، أمس الأحد، عن عمر يناهز 80 سنة، مخلفا وراءه أعمالا مسرحية، وتلفزية، امتدت منذ عام 1962.

وعبر فنانون مغاربة عن حزنهم على رحيل عزيز موهوب، بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ترحموا فيها على روحه.

وشارك الفنان المغربي سعد لمجرد على “أنستغرام” صورة الفنان الراحل، الذي تجمعه علاقة صداقة قوية مع عائلته، خصوصا والدته نزهة الركراكي، التي اشتغلت معه لسنوات في المسرح، وكتب في تعليقه عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، هرم من أهرام المسرح المغربي الأستاذ عزيز موهوب في ذمة الله، اللهم ازرقه الجنة وارزقنا وارزق أهله الصبر على فراقه.”

ونشر الممثل محمد الشوبي، صورة موهوب على حسابه في “فايسبوك،” وعلق عليها: “انتقل إلى جوار ربه الممثل الكبير الأستاذ عزيز موهوب.. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رحمة من الله وجنة الرضوان أيها العزيز. تعازينا القلبية الحارة إلى أسرته الصغيرة وأصدقائه، ومحبيه، ومعجبه”

وبدوره، عصام كمال، نشر على حسابه في “انستغرام” صورة الراحل وعلق عليها: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. الفنان الكبير “عزيز موهوب” في ذمة الله.. فنان عزييييز عليا.. بزاااااااااااف ياربي ترحمو فهاد النهار.. اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار” .

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وتقدم الكوميدي حسن الفد بالتعازي لأسرة الفقيد، وكتب في تعليقه على صورته: “رحم الله الفنان القدير الأستاذ عزيز موهوب وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتوفي عزيز موهوب، أمس الأحد، جراء وعكة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة، وهو الذي كان يعاني مشاكل في ضيق التنفس غيبته عن المسرح، وستشيع جنازته، بعد ظهر اليوم في العاصمة الرباط.