حادثة سير خطيرة في مدخل الدارالبيضاء.. إجهاض حامل وإصابة سائق “تريبورتور”

شهد مدخل مدينة الدارالبيضاء، من جهة منطقة ليساسفة، أمس الأحد، حادثة سير مروعة تسبب فيها سائق دراجة ثلاثية الدفع “تريبورتور”.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن سائق الدراجة اصطدم بسيارة ثلاثية الدفع على مستوى دار “العراقي”، القريب من “دار 16″، ما تسبب في إجهاض امرأة حامل.
وأفاد مصدر “اليوم24” أن سائق الدراجة النارية كان في حالة سكر طافح، ويقود “تريبورتور” بسرعة جنونية.
وتجمهر العشرات من المواطنين في مكان الحادثة، التي تسببت في توقف حركة السير على مستوى الطريق، التي تعد المدخل الرئيسي إلى الدارالبيضاء.
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