بوطيب: “الحكم دار خدمتو”.. ياجور: ” سمعت الحكم يطالب لاعبي بركان بعدم ارتكاب الأخطاء”

عبر لاعبو فريق الرجاء البيضاوي، عن غضبهم الكبير من قرارات الحكم الكاميروني أنطوان ماكس ديباردو إفا إسوما، معتبرين بأن قرارت الحكم “الظالمة” هي التي حالت دون خروجهم فائزين في هذه المباراة، مشددين على أنهم سيخوضوضن المباراتين القادمتين بنية الفوز، من أجل التأهل للدور الموالي.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، مباشرة بعد نهاية المباراة، قال عمر بوطيب، الظهير الأيمن للفريق، إن “الحكم فعل كل شيء في هذه المباراة، لقد سجلنا هدفا واضحا وتم رفضه، بالإضافة إلى عدم احتساب عدد من ضربات الجزاء”.

واختتم بوطيب حديثه بالقول: “الحكم دار خدمتو”.

من جهته، استنكر المهاجم محسن ياجور، مهاجم الرجاء، الأخطاء التي وصفها بالفادحة التي وقع فيها الحكم الكاميروني في هذه المباراة، بل ذهب إلى حد التشكيك في مصداقيته، وذلك بعد أن قال بأنه سمع الحكم ” يطالب لاعبي فريق نهضة بركان، بعدم ارتكاب الأخطاء في مربع العمليات”.

أما المهاجم سفيان رحيمي، فقد أكد على أن” الرجاء سرق منه الانتصار، ولكننا عازمون على الفوز في المباراتين القادمتين، وسوف نتأهل”.