بعد أول ألبوم في مسيرته.. حاتم عمور حاضر في رمضان

يقدم الفنان حاتم عمور أغنية جينيرك “سيتكوم” بعنوان “أحلام سيتي”، المرتقب عرضه في رمضان المقبل، ويعرف مشاركة عدد من الممثلين المغاربة تحت إشراف المخرج مراد الخوضي.

عمور اختار هذه المرة الاكتفاء بالغناء من دون المشاركة في الستكوم الرمضاني على عكس عام 2009، حين خاض تجربة في سلسلة “بنت بلادي”، عبر تجسيد دور البطولة، وتقديم أغنية الجنيريك.

ويشارك في بطولة العمل، الذي يغني فيه عمور، الفنانون عمر لطفي، والبشير واكين، ومحمد الشوبي، وفاطمة الزهراء لحرش، وناصر أقباب.

ويتناول العمل الفني قصة صراع بين مالك أرض فلاحية، يعود فجأة إلى المطالبة بها بعد اكتشاف تشييد فيلا سكنية عليها.

ويرتقب أن يعرض “أحلام سيتي” على القناة الأولى.