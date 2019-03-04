بركة يحمل رسالة جديدة من الملك إلى ولد عبد العزيز

في خطوة جديدة من التقارب المغربي الموريتاني بعد سنوات من التوتر، بعث الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، رسالة خطية إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حملها الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة.

وتسلم ولد عبد العزيز رسالة الملك، في لقاء خاص بالقصر الرئاسي صباح اليوم الإثنين، مع بركة، بصفته مبعوثا خاصا من الملك، فيما اعتبر هذا الأخير أن الرسالة الملكية “تؤكد متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والمرتكزة على الروابط التاريخية والأسرية والعلاقات الكبيرة التي تجمعهما، خصوصا أن هنالك إرادة قوية من طرف جلالة الملك محمد السادس ومن طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من أجل العمل على تقوية هذه العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين وانتقاله الي شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين”.

بركة، الذي يشارك في مؤتمر الحزب الحاكم، ممثلا للمغرب، إلى جانب وفد عن حزب التجمع الوطني للأحرار يرأسه رشيد طالبي العلمي، أكد أن حزبه سيعمل مع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من أجل تطوير العلاقات الثنائية التي البلدين، وتحويل هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

يشار إلى أن الرسالة الجديدة للملك، تصل إلى يدي ولد عبد العزيز، بعد أسبوع فقط من بعثه لرسالة خطية للملك تسلمها الأمير مولاي رشيد، وحملها سيدي محمد ولد محمد، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ووزير الثقافة.