اختارت الإعلامية المغربية، مريم سعيد، الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها، أخيرا، النأي عن تقديم البرامج.
مريم سعيد، التي كانت حريصة دائما على تقاسم تفاصيل يومها مع متتبعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، توقفت فجأة عن ذلك، مباشرة بعد إعلانها، أخيرا، مغادرة تقديم برنامج “تريندينغ”.
واختفت مريم سعيد عن الأنظار نهائيا، في الفترة الحالية، لأخذ فترة راحة، علما أن آخر منشوراتها على “أنستغرام” كان قبل أكثر من 20 يوما.
ولم توضح مريم سعيد أسباب مغادرتها تقديم برنامج “تراندينغ”، إذ اكتفت بالقول: “وصل اليوم الذي أقول لكم فيه إلى اللقاء، شكرا لكل من دعمني”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مغادرتها تقديم البرامج.. مريم سعيد تهجر مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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