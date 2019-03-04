كفر قاسم: اتهام شاب بقتل والد زوجته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد الشاب محمد بدير (33 عاما) من كفر قاسم، نسبت إليه جريمة قتل والد زوجته، علي طه (56 عاما)، حيازة سلاح وذخيرة وأعمال متهورة وإهمال. تفاصيل أوفى بعد قليل...

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