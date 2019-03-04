هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي وقرار عسكري بالإفراج عن والدته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على الأمر العسكري القاضي بهدم هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي منفذ عملية "غفعات أساف" في بلدة كوبر، على أن تفذ عملية الهدم خلال أيام، وذلك بعد أن ردت المحكمة استئناف عائلة البرغوثي.

إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن قرارا صدر عن محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، يقضي بالإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي (59 عاما)، وذلك بشروط تمثلت بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل، وكفالة طرف ثالث.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارين سابقين يقضيان بالإفراج عنها بكفالة مالية، وجمدت تنفيذهما في حينه بعد إعلان النيابة نيتها بتقديم استئناف.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد رفض القضاة نيل هيندل وأليكس شطاين الاستئناف على قرار الحكم العسكري بهدم المنزل كليا، علما أن العائلة طالبت تخفيف ذلك وأن يكون الهدم جزئي للمبنى، وهو الطلب الذي وافق عليه القاضي ميني مزوز.

وتتهم سلطات الأسير عاصم البرغوثي بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "غفعات أساف" شرق رام الله، بعد اغتيال شقيقه صالح بيوم واحد، التي أدت لمقتل جنديين وإصابة جندي ومستوطنة بجروح متفاوتة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده سلموا عائلة الأسير عاصم البرغوثي، بلاغا حول نية الجيش هدم منزله. وأمهلت سلطات الاحتلال عائلة البرغوثي حتى تاريخ 23-1 2019، لتقديم التماسا على قرار هدم منزلها.

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وكان قائد المنطقة العسكرية الوسطى، الضابط نداف بدان، وقع قبل أسابيع، على أمر هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي، حيث تم إصدار أمر الهدم بعد رفض الاعتراض الذي قدمته العائلة ضد الهدم.

كما سلمت قوات الاحتلال إخطارا إلى عائلة الشهيد صالح البرغوثي حول نية جيش الاحتلال هدم الشقة التي سكن بها، والملاصقة لمنزل والده في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله، وأمهلت العائلة عدة أيام للالتماس على قرار الهدم.

ورفضت سلطات الاحتلال التماسا قدمته عائلة الأسير عاصم البرغوثي لمنع هدم منزله، وأصدرت قرارا بهدم شقة شقيقه الشهيد صالح الملاصقة لمنزل والده في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وطاردت قوات الاحتلال عاصم البرغوثي لنحو شهر، قبل أن يتم اعتقاله في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، ولا زال يتعرض لتحقيق قاس، وفق نادي الأسير.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت والد عاصم وشقيقه عاصف عقب استشهاد نجلهم صالح البرغوثي في بلدة سردا بعد أن اتهمته بتنفيذ عملية "عوفرا"، وحولتهما للتحقيق ثم للاعتقال الإداري.