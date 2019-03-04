بحجة البالونات الحارقة: طيران الاحتلال يقصف 3 نقاط للفصائل بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، سلسلة غارات على نقاط رصد للفصائل في قطاع غزة، بحجة إطلاق بالونات حارقة من القطاع على البلدات في الجنوب، وإلقاء عبوات عند السياج الأمني.

ووفقا لمواطنين في القطاع، فإن طائرات مروحية للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بصاروخ نقطة رصد تتبع للمقاومة على الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى، كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخ نقطة للضبط الميداني شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية في القطاع، أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات على مواقع عدة في القطاع، حيث تم استهداف نقطة للمقاومة شرق مخيم المغازي ونقطة أخرى شرق دير البلح، كما تم استهداف نقطة للمقاومة شرق حي السناطي شرقي خانيونس.

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وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن "مروحيات حربية أغارت على موقعين تابعين لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه إسرائيل، دون أن تلحق هذه الرزمة إصابات أو أضرار".

ومساء الأحد، استهدفت طائرات مسيرة للاحتلال، موقعا شرق بيت حانون، وأكدت المصادر الفلسطينية أن الموقع هو "نقطة للضبط الميداني" تابعة لفصائل المقاومة، كما شن طيران الاحتلال، مساء السبت، غارتين جويتين على موقعين في قطاع غزة لم تسفرا عن وقوع إصابات، وبينما أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال لفعاليات "الإرباك الليلي".