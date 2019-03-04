فيديو: صلاح يهدر فرصتين ذهبيتين لهز شباك إيفرتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أهدر النجم المصري، محمد صلاح، فرصتين ثمينتين للتسجيل لصالح فريقه ليفربول في مباراته أمام إيفرتون، مساء أمس الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المباراة قد أسفرت عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وسنحت فرصا تهديفية عديدة أمام الطرفين، من بينها للنجم المصري محمد صلاح، بعدما أهدر بعض الفرص التي أتيحت له وكان بإمكانه تسجيل الأهداف للريدز.

وتلقى صلاح كرة على طبق من ذهب في الدقيقة 29 من زمن اللقاء، لينفرد على إثرها بالحارس جوردان بيكفورد، لكنه أطاح الكرة في جسد الحارس، مضيعا فرصة افتتاح النتيجة لليفربول.

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ولم يكتف صلاح بتلك الفرصة بل عاد في الدقيقة 56 في الشوط الثاني لينفرد من جديد، لكنه فشل في ترجمة الفرصة إلى هدف لفريقه، ليواصل اللاعب المصري، على غير عادته، صيامه عن التهديف، وبالتالي تأثر فريقه بالنتائج السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودوّن محمد صلاح رقما سلبيا جديدا في ظل مواصلة إهداره الفرص، إذ أكدت شبكة "إسكواكا" للإحصاءات أن المصري أهدر 13 فرصة محققة للتسجيل في البريمييرليغ هذا الموسم، خلف لاعب أرسنال أوباميانغ (19 فرصة مهدرة) والذي أضاع فرصا أكثر منه.

وفرّط ليفربول بصدارة البريمييرليغ بعد التعادل مهدرا نقطتين ثمينتين في خضم صراعه مع مانشستر سيتي الذي تبوّأ الصدارة بدوره بعد فوزه السبت على بورنموث بهدف سجله النجم الجزائري رياض محرز، ليجمع السيتي 71 نقطة، فيما أصبح رصيد ليفربول 70 نقطة.