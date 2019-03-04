روسيا تعلن استعدادها لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار غير مشروط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لاستقبال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في موسكو، لبدء حوار دون شروط مسبقة.

وجاء هذا العرض الجديد للحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مؤتمر صحفي جمع لافروف مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب لقائهما في الدوحة.

وأكد وزير الخارجية الروسي "استعداد بلاده لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط مسبقة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وفيما يتعلق بزيارة نتنياهو إلى روسيا، قال لافروف "بالطبع ناقشنا خلال هذه الزيارة الأوضاع بالنسبة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأردف "نحن أكدنا مرارا، موقفنا المطروح عن اهتمام روسيا بتجاوز الطريق المسدود في هذه التسوية بأسرع وقت ممكن".

وحول التسوية السورية، أشاد لافروف بدور المبعوث الأممي إلى سورية، والاتصالات في إطار رباعية روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا.

وأضاف أنه في "ظل وجود مثل هذه الشبكة المتشعبة من الاتصالات التي يجب ويمكن أن تؤدي إلى إنجاح جهود التسوية السورية، لا داعي لخلق مجموعة أخرى".

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وأوضح "لا أرى حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل حول سورية.. هناك صيغة أستانا المتعارف عليها من قبل الجميع".

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه بحث الشأن السوري والشأن الليبي مع وزير الخارجية الروسي الذي يزور الدوحة في أول محطة من جولته بالخليج.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، إن التوصل لحل سياسي في سورية هو الخيار الوحيد للبلد الذي مزقته الحرب. كما دعا للوحدة في ليبيا.

وأوضح إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص شراء قطر نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الروسي، وهو اتفاق محتمل أفادت تقارير بأنه أثار معارضة من السعودية.

وأضاف: "هناك مناقشات جارية بشأن شراء عتاد روسي متنوع ولكن ليس هناك تفاهم بعد بخصوص هذا النظام (إس-400) بوجه خاص".