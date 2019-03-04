جوايدو يحذر من اختطافه على يد رئيس فنزويلا

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حذر المعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي يستعد للعودة، اليوم الاثنين، إلى كاراكاس بعد جولة مصغرة في أمريكا الجنوبية، من أنه إذا حاول نظام الرئيس نيكولاس مادورو المطعون في شرعيته خطفه، فإن هذا سيكون واحدًا من الأخطاء الأخيرة" لهذا النظام، داعيا أنصاره إلى تظاهرات حاشدة ضد مادورو، تزامنًا مع قدومه إلى فنزويلا، وذلك خشية اعتقاله على يد سلطات البلاد. وفي رسالته عبر تويتر، دعا جوايدو مناصريه إلى ترقب الرسائل من أجل معرفة أين ستُنظم تظاهرات اليوم، وقال: "هيا يا فنزويلا".
وزار جوايدو كلًا من البرازيل وباراجواي والأرجنتين، وتنتظر عودته بترقب كبير إلى فنزويلا ثانية، وقد يتعرض للاعتقال لدى عودته إلى بلاده، حيث تم البدء في تحقيق بحقه؛ بسبب تسميته لنفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في الثالث والعشرين من يناير الماضي.وكان ينبغي على جوايدو ألا يغادر فنزويلا، بسبب التحقيق، لكنه كان
وزار جوايدو كلًا من البرازيل وباراجواي والأرجنتين، وتنتظر عودته بترقب كبير إلى فنزويلا ثانية، وقد يتعرض للاعتقال لدى عودته إلى بلاده، حيث تم البدء في تحقيق بحقه؛ بسبب تسميته لنفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا في الثالث والعشرين من يناير الماضي.
وكان ينبغي على جوايدو ألا يغادر فنزويلا، بسبب التحقيق، لكنه كان قد توجه يوم الجمعة من الأسبوع الماضي إلى كولومبيا للمشاركة في توزيع المعونات الإنسانية على المحتاجين.
وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة.
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