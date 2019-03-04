انت الان تتابع الصين تسير قطارا مغناطيسيا معلقا دون سائق عام 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شركة "سي أر أر سي تشوتشو" الصينية للقطارات بدء تسيير جيل جديد من القطارات المغناطيسية المعلقة ذاتية التشغيل تعمل بدون سائق وتصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، وذلك أوائل عام 2020. وقال "تشو تشينج خه" رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي المطور الرئيسي لهذه القطارات -في تصريحات اليوم- إنه بمجرد دخول القطارات العمليات التشغيلية، فستكون أسرع قطارات مغناطيسية معلقة للاستخدام التجاري في الصين، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام تقنيات جديدة لتمكين القطارات من السفر بشكل أسرع والحصول على قوة تسلق أكبر للمرتفعات.

وأضاف أن القطارات الجديدة مناسبة للنقل بين المدن أو المناطق الحضرية على مسافة بين 50 و200 كيلومتر، كما ستكون أول قطارات مغناطيسية معلقة في العالم تسير بسرعة 200 كم في الساعة. قبل عامين، أطلقت الصين قطارا فائق السرعة باسم "الطلقة" بين العاصمة بكين وشانغهاي، شرقي البلاد، يقطع مسافة 1318 كيلومترا في غضون