الصين تسير قطارا مغناطيسيا معلقا دون سائق عام 2020

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أعلنت شركة "سي أر أر سي تشوتشو" الصينية للقطارات بدء تسيير جيل جديد من القطارات المغناطيسية المعلقة ذاتية التشغيل تعمل بدون سائق وتصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، وذلك أوائل عام 2020. وقال "تشو تشينج خه" رئيس مجلس إدارة الشركة، وهي المطور الرئيسي لهذه القطارات -في تصريحات اليوم- إنه بمجرد دخول القطارات العمليات التشغيلية، فستكون أسرع قطارات مغناطيسية معلقة للاستخدام التجاري في الصين، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام تقنيات جديدة لتمكين القطارات من السفر بشكل أسرع والحصول على قوة تسلق أكبر للمرتفعات.
وأضاف أن القطارات الجديدة مناسبة للنقل بين المدن أو المناطق الحضرية على مسافة بين 50 و200 كيلومتر، كما ستكون أول قطارات مغناطيسية معلقة في العالم تسير بسرعة 200 كم في الساعة. قبل عامين، أطلقت الصين قطارا فائق السرعة باسم "الطلقة" بين العاصمة بكين وشانغهاي، شرقي البلاد، يقطع مسافة 1318 كيلومترا في غضون
وأضاف أن القطارات الجديدة مناسبة للنقل بين المدن أو المناطق الحضرية على مسافة بين 50 و200 كيلومتر، كما ستكون أول قطارات مغناطيسية معلقة في العالم تسير بسرعة 200 كم في الساعة.
قبل عامين، أطلقت الصين قطارا فائق السرعة باسم "الطلقة" بين العاصمة بكين وشانغهاي، شرقي البلاد، يقطع مسافة 1318 كيلومترا في غضون 4 ساعات و30 دقيقة فقط.
وبدأت الصين خدمة قطارات "الطلقة"، التي تسير بسرعة 350 كيلومترا بالساعة في عام 2008، لكنها خفضت السرعة إلى 250 – 300 كيلومتر بالساعة في عام 2011، بعد حادثة اصطدام قطارين أودت بحياة 40 شخصا.
ومع تعزيز التجارة المحلية والدولية، طورت بكين شبكة السكك الحديدية في البلاد، لتدير أطول شبكة سكك حديدية في العالم، تشكل نحو 60% من إجمالي طول سكك الحديد العالمية.
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