انت الان تتابع رئيس الفلبين يجدد رغبته في تغيير اسم البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعرب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مجددا عن رغبته في تغيير اسم بلاده، وذلك بعد أسبوعين من تأكيده أن رئيس البلاد الراحل فرديناند ماركوس كان محقا عندما أراد تغيير اسم البلد إلى "ماهارليكا". وقال دوتيرتي في تصريح له -نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين- إنني "أريد تغييره في المستقبل، وليس لدي اسم محدد بعد.. لكن بالتأكيد أود تغيير اسم الفلبين لأنها سميت على اسم الملك فليب" . وكان سالفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبيني قد قال في وقت سابق إن إعادة تسمية البلاد تحتاج إلى قانون واستفتاء.

وردد "دوتيرتي" فكرة إعادة تسمية الفلبين خلال خطاب ألقاه في وقت سابق بمحافظة ماجوينداناو، حيث وزع أوراق ملكية أراض للمستفيدين من قرار الإصلاح الزراعي، مضيفا أن "الفلبين لم يكن لديها خيار بعد تسميتها باسم الملك فيليب الثاني، عندما اكتشفها الإسبان في عام 1521". وفي سياق آخر، شهد مطلع العام الحالي مقتل