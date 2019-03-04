انت الان تتابع أمريكا تعيد التصنيف الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعادت الولايات المتحدة التصنيف الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في واشنطن، بحسب ما أعلنه ممثلها في بروكسل اليوم الاثنين، وذلك بعد تخفيضه غير المفسر، والذي استمر لعدة أشهر، في وقت اتسم بتوتر العلاقات عبر الأطلسي.

وقال السفير الامريكي لدى الاتحاد الاوروبي، جوردان سوندلاند، في بيان صدر اليوم الاثنين: "إن الاتحاد الاوروبي هو منظمة ذات أهمية فريدة، وواحد من الشركاء الاكثر قيمة بالنسبة للولايات المتحدة لضمان الامن والرخاء العالميين."

وأشار البيان إلى أنه سيتم فورا وضع تمثيل الاتحاد الاوروبي في واشنطن، على قدم المساواة مع سفارات الدول.

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وكان قد تم خلال الأشهر الأخيرة، تصنيف وفد الاتحاد الأوروبي كمنظمة دولية، وهو ما أعطاه مكانة أقل في المناسبات، مثل توجيه الدعوات ومقاعد الجلوس في المناسبات، وهي اجراءات بروتوكولية يمكن أن يكون لها أهمية كبيرة في الشؤون الدبلوماسية.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تختلف فيه واشنطن وبروكسل حول موضوعات تشمل التجارة وفرض الرسوم، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي لمنع تطوير إيران للسلاح النووي.

ويأتي القرار في الوقت الذي يتولى فيه ستافروس لامبرينيديس، ممثل حقوق الانسان السابق في الاتحاد الأوروبي، منصبه كسفير للاتحاد في الولايات المتحدة.