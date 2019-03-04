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الان تتابع الجامعة العربية تطالب بموقف عربي موحد تجاه تدخلات إيران في الشؤون العربية والان مع التفاصيل
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طالبت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، بموقف عربي موحد لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وأيضًا في التصدي للانتهاكات التركية للأراضي العراقية.
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