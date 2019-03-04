الان تتابع الجامعة العربية تطالب بموقف عربي موحد تجاه تدخلات إيران في الشؤون العربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 16 دقيقة - 2:55 م, 4 مارس 2019 م التعليقات: 0 طالبت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، بموقف عربي موحد لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وأيضًا في التصدي للانتهاكات التركية للأراضي العراقية.

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