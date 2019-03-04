الان تتابع الفلسطينيون في لبنان يثمنون قرار “التعاون الإسلامي” بإنشاء صندوق لتمويل “الأونروا” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس
ثمنت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، قرار منظمة التعاون الاسلامي، بإنشاء صندوق وقفي، لضمان التمويل المستدام لأنشطة وخدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وتوجهت اللجان الفلسطينية في بيان اليوم، بالشكر والتقدير إلى منظمة التعاون والدول المشاركة فيها على قرار دعم “الأونروا” التي تقدم الخدمات والمساعدات الإانسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت أنّ قرار المنظمة يشكل داعمًا كبيراً للوكالة الأممية ويساهم إلى حد كبير في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
وكان المفوض العام لوكالة “الأونروا” بيير كرينبول قد رحب عبر توتير بقرار منظمة التعاون الإسلامي، قائلاً إنه انجاز مهم ضمن استراتيجية لتحسين الاستقرار المالي للمنظمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلسطينيون في لبنان يثمنون قرار “التعاون الإسلامي” بإنشاء صندوق لتمويل “الأونروا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.