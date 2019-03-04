بالتفاصيل.. خروج قطار عن مساره في مصر

خرج قطار عن مساره في مصر بمحطة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية، اليوم، فور انطلاقه من المحطة، دون أن يتسبب الحادث بأي إصابات.

وحسب موقع "اليوم السابع" المصري، أعلنت هيئة السكة صباح اليوم الاثنين، اعتذارها لتأخر قطار رقم 4015 ركاب أبو قير نتيجة سقوط "عجلة البوجي" من إحدى العربات بمحطة سيدى جابر، و"بوجي عربة الباور" من قطار 900 ركاب إسكندرية — القاهرة".

وأكدت هيئة السكة الحديد في بيان أنه "على الفور تم التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي والاستعداد بالسكك البديلة وأن حركة القطارات لم تتأثر وتعمل بصورة طبيعية".

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كما أكدت الهيئة أنه عند خروج القطار عن القضبان لم تحدث أي إصابات للركاب، وأنه على الفور استقدمت آلات الرفع وسواها لإزالة آثار الحادث، وأن حركة القطارات الأخرى لم تتأثر بالحادث ومستمرة بشكل طبيعي.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام على حريق محطة مصر المروع، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على أحد أرصفة المحطة وخروجه عن القضبان، ليقتل 22 شخصا ويصاب 43 آخرون.

ويفسر الخبراء كثرة حوادث القطارات في مصر، لتقادمها بالدرجة الأولى، فضلا عن العامل البشري الذي قد يتجسد في حالات إهمال وظيفي.