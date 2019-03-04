مسئول فلسطيني: دمج واشنطن القنصلية بالسفارة في إسرائيل استمرارًا لسياستها المعادية

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشئون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل يعد استمرارا لسياساتها المعادية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال أبو يوسف، اليوم الإثنين، " إننا نرفض قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق القنصلية التي كانت تتعامل مع الفلسطينيين، مؤكدا أن سياسة الإدارة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني لن تنجح أمام تمسكه بحقوقه وثوابته.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن قرار الولايات المتحدة دمج القنصلية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة بسفارتها لدى إسرائيل اعتبارا من اليوم، مؤكدة أن دمج القنصلية والسفارة في القدس لا يشير إلى تغيير في سياسة واشنطن بشأن المدينة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في السادس من ديسمبر 2017 نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
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