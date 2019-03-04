وزراء الخارجية العرب يعتمدون خطة لمساعدة جزر القمر واليمن

قالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرا لها في ختام أعمال مؤتمرهم السنوي الـ36 الذي عُقد بتونس، ا بأن وزراء الداخلية العرب، يؤكدون على مواصلة العمل العربي المشترك من أجل توفير الاستقرار للشعوب العربية كلها وتحديدا الشعوب التي تعاني من الحرب، وفقا لوكالة شينخوا.

فقد تم الاتفاق بين وزراء الداخلية العرب على خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن اعتمادهم خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات.

وفي سياق متصل، فقد حث وزراء الخارجية العرب على اهمية تقديم الدعم اللازم لكلا من شرطة جمهورية القمر المتحدة ووزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية.