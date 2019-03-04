لافروف: روسيا مستعدة لاستقبال عباس ونتنياهو لبدء حوار دون شروط مسبقة

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لاستقبال الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى موسكو لبدء حوار دون شروط مسبقة.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله : "أكدنا مرارا موقفنا المطروح عن اهتمام روسيا بتجاوز الطريق المسدود فى هذه التسوية بأسرع وقت ممكن، واستعدادنا لاستقبال القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية نتنياهو وعباس لكى يستأنفا الحوار المباشر دون أى شروط مسبقة".
وأشار لافروف، الذى يزور قطر حاليا ضمن جولة خليجية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بحث خلال زيارته الأخيرة لروسيا الأوضاع بالنسبة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
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