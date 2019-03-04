الخارجية الفلسطينية تدين إعدام قوات الاحتلال "شابين" فى رام الله

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عملية الإعدام الوحشية التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، على مدخل قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله، وأدت إلى استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة شاب ثالث.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة البشعة بدم بارد ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلى، التي تجيز لجنود الاحتلال وعناصره إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وفقًا لتقديراتهم وأهوائهم.

وشددت الوزارة، على أن إعدام الشابين يأتى في سياق مسلسل الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون على مصائد الموت الثابتة والمتحركة، التي تنشرها قوات الاحتلال في طول البلاد وعرضها.

وأضافت، أن عدم محاسبة المسئولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يدفع بجيش الاحتلال إلى التمادي في استباحة حياة الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومنازلهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني على أرض وطنهم.